Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — глава Пскова Борис Елкин. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним широкий спектр вопросов жизнедеятельности города.

Как Псков перезимовал? Что делать с «управляйками», которые отказываются нормально работать? И что ждет город в 2024 году? Каковы планы по дорожным ремонтам? Готовы ли чиновники слушать специалистов при проектировании городских пространств?