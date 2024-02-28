Общество

Угадать настроение пушкиногорских волков Мрака и Сумрака предложил Ленинградский зоопарк

Угадать настроение пушкиногорских волков Мрака и Сумрака предложил Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Ленинградский зоопарк

«Посмотрите, какие выразительные мордочки у братцев волков Мрака и Сумрака! На каждом снимке они разные», - говорится в сообщении.

В зоопарке предложили выбрать подписи к каждой фотографии, которые бы «описали происходящее или настроение наших очаровательных хищников».

Напомним, волчата родились в зоопарке «Зооград» в Псковской области 6 июня 2022 года, а оттуда переехали в Ленинградский зоопарк. 6 июня 2023 года им исполнился ровно год.