Общество

Эксперт назвал признаки мошенничества при продаже машин с онлайн-аукциона

При покупке автомобиля через специальный онлайн-аукцион существует опасность оказаться в ловушке мошенников. Об этом 3 марта сообщил президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров в беседе с радио Sputnik.

«Во всех случаях слишком заниженная стоимость автомобиля — это первый признак аферы. На таких интернет-площадках, как правило, предлагают машины по цене на 30–40% ниже рыночной», — предупредил он.

После этого со стороны злоумышленников исходит просьба оплаты услуги посредника с помощью криптовалюты, что является еще одним поводом для беспокойства.

Помимо этого, Амиров отметил, что организацию-посредника следует выбирать с особым вниманием, поскольку приобретение авто с зарубежного аукциона связано с широким рядом сопутствующих рисков.

«В стандартной легальной схеме оплата делится на три части: первая — при заключении договора, вторая — когда автомобиль найден на аукционе, третья — на этапе оформления документов. <…> Нужно учитывать, что все машины на аукционах имеют так или иначе какую-то историю страхового случая — там не продают автомобили без дефектов. Поэтому пользуйтесь услугами только проверенных компаний», — подчеркнул он.