Общество

Александр Козловский обсудил проблемы Порховского района с его жителями

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с главой Порховского района Юрием Семеновым, председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым и депутатом регионального парламента Геннадием Григорьевым встретились с жителями муниципалитета и обсудили наиболее волнующие темы. Об этом Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Одна из них — судьба порховского полигона. Этот и другие полигоны региона будут законсервированы с запуском экотехнопарка, который строится в Палкинском районе. Наш регион является одним из 20 субъектов, в которых строятся такие площадки. Они станут своего рода стартовой точкой создания новой отрасли глубокой переработки отходов», – отметил парламентарий.

Об этом в своем послании говорил Владимир Путин. Он поставил задачу, чтобы к 2030 году в стране сортировались все твердые отходы, которые подлежат сортировке, и не менее 25% становились вторсырьём.

Среди проблем жители обозначили также ремонт детской школы искусств, аварийный мост в Павицах, уровень заработной платы муниципальных служащих и кадровый голод.

«В ходе рабочей поездки затронули и ход догазификации. Посетили переулок Ленинградский, где в декабре 2023 года пустили газ. Исключительный случай — 180 метров газопровода для подключения к газу двух домов, от которых были поданы заявки. Это дома № 4 и № 4А. Потенциально может подключиться еще один дом», – добавил Александр Козловский.

На данный момент жители района подали около 500 заявок на подключение к газу, по 144 из них пуск произведен. В начале этого года построено чуть более 480 метров газопровода в городе Порхове по улице Калачева и 2-ому переулку Псковский, в селе Славковичи по улице Советская, в деревне Подсевы.