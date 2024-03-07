Общество

Капитальный ремонт Дубишенского сельского клуба завершат в Дедовичском районе

Капитальный ремонт Дубишенского сельского клуба завершат в Дедовичском районе в этом месяце. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Готовность объекта составляет порядка 98%. Осталось завершить благоустройство фасадной группы, установить сантехнику и вывезти строительный мусор. С ходом работ депутат ознакомился во время рабочего визита в Дедовичский район.

Это один из шести объектов, на обновление и строительство которых Дедовичскому району было выделено порядка 400 млн рублей в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

На капремонт Дубишенского сельского клуба направили 30,5 млн рублей. Строители заменили окна и двери, обновили стены и полы во всех помещениях, привели в порядок системы водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и электроосвещения. Отремонтировали крышу, установили систему видеонаблюдению, заменили одежду сцены и другое.

«Масштаб работ – колоссальный. Клуб преобразился до неузнаваемости. После запуска объекта культурная жизни в деревне Дубишно заиграет по-новому. Все занятия и мероприятия будут проходить в комфортных и современных условиях. Обсуждение вопросов развития сельских территорий и района в целом продолжили на встрече с активом. Затронули сферы здравоохранения и сельского хозяйства, а также ремонт и освещение дорог», - добавил депутат.