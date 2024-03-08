Общество

Прием заявок на новую кадровую программу для участников СВО продлится до 8 апреля

Прием заявок на участие в новой кадровой программе для участников спецоперации «Время героев продлится до 8 апреля, список участников обнародуют в июне.

Среди наставников первых участников будут члены правительства, губернаторы и руководители крупнейших госкомпаний, сообщает РИА Новости.

Прием заявок на обучение по новой кадровой программе «Время героев» начался в марте. О запуске программы рассказал президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

Цель этого проекта — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине. Попасть на программу смогут военнослужащие, имеющие высшее образование и управленческий опыт, независимо от звания и должности.