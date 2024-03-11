Общество

Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ с 23 мая

Рособрнадзор работает над тем, чтобы организовать пересдачу единого государственного государственного экзамена в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в основной период, который начинается 23 мая», - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре уточнили, что в досрочный период пересдач не запланировано. Ранее глава Рособрнадзора сообщал, что выпускники школ этого года возможность пересдать ЕГЭ по предмету по выбору получат уже в июне.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов.