Общество

В Псковской области продолжается голосование за территории, которые благоустроят по нацпроекту

В Псковской области, как и во всей России, продолжается стартовавшее в пятницу голосование за определение территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) президентского национального проекта «Жилье и городская среда».

Принять участие в голосовании может любой россиянин старше 14 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. Сделать выбор в пользу того или иного общественного пространства можно лично по 17 марта включительно в специальных пунктах для голосования. Ознакомиться с их адресами можно здесь.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, обновят уже в следующем году по нацпроекту.

В этом году в списке претендентов на благоустройство — 78 общественных территорий нашего региона. В столице Псковской области в голосовании примут участие 17 пространств, в Великих Луках — 4 территории.

Полный перечень участников рейтингового голосования в регионе.

Помогают жителям Псковской области с выбором проектов благоустройства около 500 волонтеров. Они рассказывают населению о Всероссийском голосовании, демонстрируют проекты-кандидаты в конкретном населенном пункте и помогают закрепить свой выбор в специальной рейтинговой системе.

Напомним, в 2023 году в Псковской области в рамках ФКГС благоустроено более 40 территорий. Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За 5 лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года.