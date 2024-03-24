Общество

Псковские школьники принимают участие в международном форуме «Шаг в будущее»

Делегация Псковской области, в составе которой 28 школьников и 10 педагогов из различных муниципалитетов региона, принимает участие в Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Форум проходит в Москве на базе 14 научно-исследовательских институтов и 13 университетов с 23 по 30 марта.

Ранее ребята успешно защитили свои исследования и разработки на региональных мероприятиях программы: научно-практическая выставка обучающихся Псковской области «Шаг в науку» и соревнование молодых исследователей и разработчиков «Шаг в будущее». Тематику проектов и исследований дети определяют вместе с научным руководителем. Как правило работы посвящены углубленному изучению школьных предметов, применению современных технологий в различных сферах жизни, краеведению и другие.

«Это тяжелый и непростой труд. На отборочном этапе региональной конференции участие принимают около ста ребят. Самые сильные рекомендуются на Международный форум, работы псковских ребят проходят рецензирование учеными московских университетов. В этом году для нас уникальный случай - за 27 лет существования программы у Псковской области самая большая делегация », — отметила заместитель директора, заведующий сектором по организационно-массовой работе Центра одаренных детей и юношества Светлана Степанова.

На церемонии открытия двум псковским школьникам ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин вручил единовременную научную стипендию программы «Шаг в будущее» имени академика К. С. Колесникова. Данную награду выдают тем участникам, кто в прошлом году получил на нее рекомендацию, а в этом вновь приехал с усовершенствованным проектом. Так, Максим Яковлев из Пушкинских Гор изучает популяцию краснокнижного лишайника в музее-заповеднике «Михайловское», а Софья Мартынова из Пскова сравнивает качества меда различных географических регионов.

Сегодня псковская делегация посетит мастер-классы от ведущих университетов страны. Заседание секций, на которых участники познакомятся с единомышленниками, обменяются опытом подготовки проектов, состоится в следующие два дня. «Дети готовятся к выступлениям на секциях, репетируют доклады. Есть совсем юный участник из 5-го класса, очень волнуется. Сейчас здесь присутствуют и педагоги, руководители работ. Это хорошая поддержка для ребят», — продолжила Светлана Степанова.

География Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее» охватывает 12 стран, 58 субъектов Российской Федерации, включая Крым, Севастополь и новые регионы. В программе форума — научно-технологическая выставка лучших проектов участников, работа 51 тематической секции четырех научно-познавательных площадок, Национальный фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, интеллектуальный конкурс, знакомство с научными лабораториями и инженерными центрами, а также битва команд за «Научно-технологический кубок России».

Отметим, в 2023 году команда Псковской области завоевала «Научно-технологический кубок России» первой степени. Также лучшие работы попадут в сборник публикаций по итогам форума.

Форум проводится при поддержке Фонда Президентских грантов и Фонда инфраструктурных и образовательных программ, и является одним из крупнейших мероприятий Десятилетия науки и технологий. Участие команды Псковской области в Международном форуме проходит при поддержке регионального комитета по образованию.