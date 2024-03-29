Общество

Для вывода многодетных из бедности требуется 280 млрд рублей в год

Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств необходимо минимум 280 млрд рублей в год, сказано в статье старшего научного сотрудника Института экономики РАН Елены Гришиной, опубликованной в «Финансовом журнале» НИФИ Минфина.

Это сумма, которая нужна, чтобы устранить разницу между доходами семьи на одного человека и границей бедности.

Возникновению бедности способствуют две группы факторов: экономические (недостаток рабочих мест, неполная занятость, низкие доходы) и социальные (нетрудоспособность, неполный состав семьи, высокая иждивенческая нагрузка, низкая квалификация), пояснила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Дефицит доходов многодетных семей связан с ростом цен на продукты, услуги и жилье, в свою очередь отметила заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Как сказано в исследовании РАН, одним из возможных направлений поддержки могло бы стать совершенствование программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации матерей. Еще одна предлагаемая мера — предоставлять родителям детей до трех лет сертификат на оплату услуг няни.

Количество домохозяйств с тремя и более детьми за последние пять лет выросло в России на 27%, до 2,3 млн, пишут «Известия».