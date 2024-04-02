Общество

Распределительные центры продовольствия для фудшеринга могут появиться в Псковской области

Псковская область вошла в список️ 47 регионов, готовых создать распределительные центры продовольствия для фудшеринга. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

«Большое событие в экологической и благотворительной сфере жизни не только региона, но и всей страны. На государственном уровне рассматривается возможность распределения спасенных продуктов питания по семьям нуждающихся. О готовности производителей развивать сеть "банков еды" стало известно после прошедшей комиссии Госсовета по социальной политике, куда с инициативой фудшеринга обратился председатель волонтерского проекта "Одобрено" Артем Метелев», - говорится в сообщении.

Вместе со своей командой он предлагает освободить организации-благотворители от уплаты НДС при передаче на безвозмездной основе продовольственных товаров специализированным СО НКО.

По его словам, так удастся помочь почти 400 тысячам голодающих людей в стране и сберечь 17 миллионов тонн еды ежегодно.