Общество

Учение по пресечению теракта в учебном заведении провели в Пскове

Командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте образования города Пскова провел оперативный штаб в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

К межведомственным мероприятиям были привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС, УФСИН России по Псковской области, а также органов исполнительной власти региона.

По замыслу учения вооружённый человек проник в здание образовательного учреждения и захватил в заложники учащихся и преподавателей.

В ходе учения оперативный штаб отработал алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба, начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев отметил, что цели учения достигнуты, приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях.