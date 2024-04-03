Общество

Частные агентства занятости могут оформить аккредитацию через «Госуслуги» - Роструд

С 2022 года частным агентствам занятости (ЧАЗ) стал доступен формат получения аккредитации в электронном виде. Сегодня такой формат агентства выбирают все чаще: с начала года около 40% заявлений на аккредитацию оформлено через «Госуслуги». Об этом сообщил Роструд в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Роструд

«Цифровизация процесса аккредитации ЧАЗ значительно упростила получение этой государственной услуги. Мы отмечаем, что число ее получателей в электронном виде растет», - подчеркнул заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

В Роструде напомнили, что в соответствии с законом о занятости населения частные агентства занятости не имеют права осуществлять деятельность по предоставлению труда работников (персонала) без аккредитации.

Получить услугу по аккредитации ЧАЗ в электронном виде можно через «Госуслуги», направив в орган аккредитации, то есть в государственную инспекцию труда в своем регионе: заявление, документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности руководителя.