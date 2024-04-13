Общество

Россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае

Трудовой кодекс России позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными днями, однако стоит учитывать график отпусков, рассказала ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова.

В конце апреля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя - с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет четыре выходных дня подряд (с 28 апреля по 1 мая включительно) и двухдневная рабочая неделя - 2 и 3 мая, пишет РИА Новости.

«Трудовой кодекс предусматривает возможно делить отпуск на части при условии, что одна из частей будет не меньше 14 календарных дней. Соответственно, вторую часть можно делить», - сказала Имранова.

Она отметила, что стоит учитывать график отпусков, который в ряде организаций составляется в конце предыдущего года на следующий и утверждается работодателем, исходя из условий производственной необходимости. Поэтому рекомендуется продумывать отпуск заранее и согласовывать его с работодателем и с другими коллегами в отделе, чтобы отсутствие не сказалось на работе.

По данным исследования сервиса «Работа.ру», 15% респондентов планируют взять отпуск на рабочие дни между майскими праздниками, а большинству (85%) для отдыха хватит праздничных дней. В это время россияне собираются отдохнуть на даче, пожарить шашлыки, заняться огородом и собственным здоровьем, а также посетить родственников, свидетельствует опрос.

«Отпуск берут небольшое количество россиян, поскольку в этом месяце слишком много праздников и мало рабочих дней, поэтому сумма отпускных будет меньше», - отметила директор по персоналу и организационному развитию «Работы.ру» Юлия Санина.

В исследовании, которое проводилось методом опроса с 15 марта по 7 апреля, поучаствовали 3,6 тысячи россиян старше 18 лет.