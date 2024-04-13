Общество

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали псковским школьникам о безопасности на дорогах

Обучающее занятие с учениками 5 классов общеобразовательной школы № 25 города Пскова провели представители управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: группа «Полиция Пскова» в социальной сети «ВКонтакте»

Главная тема встречи - «Безопасные дороги».

Командир отдельной специализированной роты ДПС Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Артур Ляш и инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области майор полиции Елена Степанова разъяснили детям правила дорожного движения.

Рассказали о правилах езды на велосипеде и самокате, недопустимости использования наушников с музыкой и мобильного телефона при переходе проезжей части, а также при выходе из автобуса. А после разговора о важном - ученики впервые побывали в новом патрульном автомобиле, примерив на себя роль автоинспектора. Детям показали, как работают громкоговорящее устройство и проблесковые маячки.

«Школьники обещали применять обговоренные правила и в дальнейшей жизни и поблагодарили инспектора за проведенный урок», - поделились в ведомстве.