Общество

Видеокамеры установят в местах незаконного складирования мусора в Псковском районе

В лесу около деревни Ветошка Псковского района зафиксирован факт выгрузки строительного мусора из грузового автомобиля. Как сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», нарушителем оказался житель города Пскова.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

На место происшествия были вызваны сотрудники ОМВД России по Псковскому району. Составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру для дальнейшего принятия законного решения.

«На протяжении последних лет в данном месте неоднократно образовывались несанкционированные свалки, на уборку которых были потрачены значительные средства бюджета администрации сельского поселения. Для предупреждения в дальнейшем подобных фактов, принято решение об установлении фото- видеофиксации в местах, где периодически возникают несанкционированные свалки. Уважаемые жители, убедительно прошу вас соблюдать законодательство в части обращения с твердыми коммунальными отходами! Для вывоза крупногабаритного и строительного мусора есть специализированные организации, такого рода ТКО складируются в специально отведенных местах! Берегите природу!» - добавила Наталья Федорова.