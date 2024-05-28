Общество

Среднемесячная зарплата преподавателей в России увеличилась на 13%

Среднемесячная зарплата преподавателей увеличилась на 13%, у научных сотрудников на 9% в прошлом году по сравнению с 2022, говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы, заданные перед отчетом кабмина в нижней палате парламента.

«По итогам I полугодия 2023 года среднемесячная заработная плата преподавателей выросла на 13%, научных сотрудников - на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднемесячная заработная плата преподавателей с 2013 по 2022 годы выросла в 2,8 раза - с 40 428 рублей до 111 421 рублей. А зарплата научных сотрудников в 3,2 раза - с 41 623 рублей до 134 391 рублей, пишет РИА Новости.

«В 2017 году введены законодательные требования о предельных соотношениях заработных плат. В результате уже по итогам 2020 года в 95% бюджетных учреждений фактические соотношения зарплат работников и руководителей не превысили 1 к 4», - отмечается в сообщении.