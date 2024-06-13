Общество

100-балльница из Великих Лук поделилась впечатлениями от экзамена по литературе

Выпускница лицея №10 в Великих Луках Виктория Зубарева поделилась впечатлениями от Единого государственного экзамена по литературе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

«Я с подросткового возраста любила читать, поэтому решила связать жизнь с литературой. Сначала в 9 классе сдала ОГЭ на отлично, потом начала успешно участвовать в различных олимпиадах по любимому предмету. Я занималась литературой с огромным интересом на протяжении 3 лет и была готова ко всему! На экзамене мне попались романы "Война и мир" и "Обломов", я их очень люблю. Написание ЕГЭ не было для меня стрессом, так как я была хорошо готова. Я также занималась в онлайн-школе "Умскул", это удобный и эффективный формат подготовки. Впереди поступление. Думаю, подавать документы на филологический факультет СПбГУ и другие вузы Санкт-Петербурга», - сказала выпускница.

Кроме отличной учебы, Виктория Зубарева активно участвовала в олимпиадах по литературе и журналистике от РАНХиГСа, Высшей школы экономики, МГУ, РГГУ и других. Дважды была победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, участница заключительного этапа.