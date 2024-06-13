Общество

Посвященная герою СВО памятная доска появится в деревне Похвальщина Псковского района

Состоялась очередная сессия Собрания депутатов Псковского района VII созыва. Повестка была состояла из 14 вопросов. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Депутаты рассмотрели вопросы, связанные с внесением изменений и дополнений в ранее принятые нормативно-правовые акты — устав муниципального образования и положения о муниципальном контроле по обеспечению сохранности автомобильных дорог, о муниципальном жилищном контроле, о бюджетном процессе. А также внесли изменения в свои решения: «О бюджете муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», «Об установлении земельного налога», утвердили отчет об исполнении бюджета района за минувший год.

Депутаты приняли решения:

О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения администрациям Ершовской и Логозовской волостей. Речь идет о том, чтобы часть сумм, которые поступают в бюджет Псковского района в качестве экологических платежей, передавать администрациям волостей на ликвидацию несанкционированных свалок.

В ходе заседания депутаты единогласно одобрили ходатайство командования войсковой части №32515 и главы сельского поселения Ядровская волость Олега Смирнова и вскоре на фасаде многоквартирного дома в деревне Похвальщина будет установлена памятная доска Артуру Трайту, военнослужащему 104 гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого ордена Кутузова полка 76-й дивизии, погибшему в ходе СВО в августе 2023 года.

Также, путем голосования, было принято решение присвоить звание «Почетный гражданин Псковского района»: за заслуги по развитию Псковского района, активную деятельность, способствующую повышению авторитета района в Псковской области и Российской Федерации: Сидорову Николаю Анатольевичу и Петровой Тамаре Владимировне.