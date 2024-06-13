Общество

Более 200 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Псковской области в этом году

Более 200 надписей с рекламой наркотиков было закрашено в Псковской области за пять месяцев текущего года. Об этом сообщил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции 14 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Постоянно проводятся рейды по закрашиванию таких надписей. Именно в текущему году на территории области мы провели шесть таких рейдов, было закрашено больше 200 надписей. Такая работа проводится постоянно», - рассказал Александр Мамаев.

Начальник ведомства отметил, что в данных рейдах существенную помощь оказывают волонтёры.