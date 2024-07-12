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Общество

Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете

16.07.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Мошенники используют усложненную схему обмана граждан, ищущих работу в интернете, - используя лже-представителей ФНС, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Сегодня продолжается обман граждан, ищущих работу в интернете. Жертвы рассказывали о псевдонанимателях, которые требовали внести предварительную сумму для начала работы (затем пропадали), предлагали подключить демонстрацию экрана при собеседованиях (в результате чего получали доступ ко всем приложениям на компьютере), склоняли к псевдовыкупу номеров в отелях», - сообщила Храпунова.

Эксперт привела в пример ситуацию, с которой к специалистам обратилась обманутая гражданка.

«Мошенники придумали новую усложненную (двухэтапную) схему обмана соискателей. Наша читательница нашла объявление об удаленной работе, при которой сначала потребовалась авторизация на специальном сайте. После нее со счета женщины списались деньги, но почти сразу ей написали другие мошенники — "юристы" — с предложением помочь вернуть украденное. В легенду мошенники впутали и "представителей ФНС", которые заинтересовались сомнительными операциями по счетам», - рассказала Храпунова.

Всего жертва, как отметила эксперт, перевела злоумышленникам более миллиона рублей после того, как ее обманом склонили взять в банках кредиты, пишет РИА Новости

Чтобы избежать таких проблем, Храпунова призывает не отвечать на предложения о работе, поступившие от незнакомых номеров в мессенджеры, отказываться от работы сразу, если предлагаются опции, требующие внесения денег, не соглашаться на работу с испытательным сроком без оформления трудового договора, договора гражданско-правового характера или выполнения заказа без договора подряда на оказание услуг.

Кроме того, если человек действительно ищет работу, эксперты советуют прежде проверять потенциального работодателя - найти в поисковике информацию о компании, посетить сайт, позвонить по указанным номерам и узнать, действительно ли есть такая вакансия. Также стоит почитать отзывы, поискать, нет ли у фирмы задолженностей, судебных тяжб по каким-либо выплатам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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