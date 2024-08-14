Происшествия

Восемь попугаев из Германии не пустили через границу в Псковской области

Ввоз восьми попугаев запретили на российско-латвийской границе в Псковской области из-за отсутствия документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска Убылинка должностные лица управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль семи волнистых попугаев и одного розового какаду, которые направлялись из Германии в Мариуполь.

В ходе документарного контроля государственные инспекторы ведомства установили отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз восьми попугаев на таможенную территорию ЕАЭС. Также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение птиц и проведение необходимых диагностических исследований и обработок.

Ввоз восьми попугаев на таможенную территорию ЕАЭС запретили, а специалисты оформили декларацию о возврате груза. Птиц вернули на сопредельную территорию.