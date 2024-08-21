ЖКХ

Водоснабжение в локнянском селе Подберезье нарушено из-за ветхости сетей

Периодические отключения воды фиксируются в селе Подберезье Локнянского муниципального округа. Об этом сообщал глава округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, разделяю вашу обеспокоенность периодическими отключениями воды в селе Подберезье. Ремонтные работы на скважине завершены еще на прошлой неделе. После было несколько прорывов на сетях», - написал Иван Белугин.

По словам главы района, проблема в состоянии сетей - их необходимо менять.

«Хозяйство, мягко скажем, в плачевном состоянии. Сети старые, ими практически не занимались системно много десятков лет. Это касается и других населённых пунктов округа. Специалисты стараются выправить ситуацию. Уверен, в ближайшее время это получится. Работы в будущем еще много: замена сетей, постановка их на учёт и другие», - добавил глава округа.