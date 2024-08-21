Общество

Борис Елкин: Пусть наш флаг всегда гордо развевается над процветающей Россией

С Днем Государственного флага России жителей Пскова поздравил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Это праздник единства нашего народа и гордости за нашу страну; символ надежды, мечты и исторического наследия, которые олицетворяют цвета нашего триколора. День флага - это и напоминание о том, как важно сохранять наши традиции и ценности, трудиться на благо Родины и достигать новых высот. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть наш флаг всегда гордо развевается над процветающей Россией», - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Напомним, в День флага России в Пскове организовали несколько патриотических акций.