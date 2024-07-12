Общество

Свой результат на ЕГЭ после пересдачи смогли улучшить около 73% школьников

Около 73% школьников, которые впервые воспользовались правом пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 4 и 5 июля, смогли улучшить свой результат, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Предварительный анализ показал, что 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат, у 9% участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания», — сказал он.

Всего воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тысяч российских школьников, пишет РИА Новости.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов.

В апреле Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.