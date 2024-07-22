Общество

Борис Елкин: Событийный календарь ко Дню города Пскова дополняется каждый год

Программа празднования Дня города Пскова совершенствуется и дополняется из года в год. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Событийный календарь ко Дню города Пскова преумножается и изменяется. Мы стараемся менять его в лучшую сторону. В этом году объявлен Год семьи, поэтому основной приоритет у нас на семью, на детей, на подростков, молодежь. Уже сегодня начинаются мероприятия на центральном пляже, на предстоящих выходных псковичей и гостей города ждет много интересного», – рассказал Борис Елкин.

Псковичей ждет множество спортивных мероприятий, ежегодный сап-фестиваль. Большое количество событий пройдет в Финском парке, в том числе парад колясок и необычных плавательных средств.

«Стараемся разнообразить, сделать увеселительные мероприятия для всех категорий граждан. Стараемся уходить от перекрытия Октябрьской площади и делать уютный праздник, не доставляющий неудобств горожанам», – добавил глава города.