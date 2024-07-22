Общество

Общежития для студентов из многодетных семей должны быть бесплатными — Сергей Вострецов

Нужно вводить квоты на доступ к вузовским общежитиям для малоимущих студентов или тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что вузовские общежития в России слишком дешевые. В этом году вузы выделили рекордную 621 тысячу бюджетных мест. И для всех желающих мест в «общагах» просто не хватит, отметил Сергей Вострецов.

Он напомнил, что стоимость проживания в общежитиях в России варьируется в зависимости от вуза и региона. В ВШЭ для общежитий в Москве и области цены в 2024 году составят от 1018 до 2665 рублей в месяц, студенты-бюджетники СПбГУ платят около 1000 рублей в месяц, а в МГУ по 120 рублей в месяц.

«Инициатива разумная. Не все студенты имели равную подготовку. У тех детей, родители которых имеют большой доход, возможность лучше подготовиться в школе была выше; соответственно, и баллы ЕГЭ. Помогать, в первую очередь, нужно социально незащищенным ребятам. В первую очередь, места студентам должны давать - детям из многодетных семей и семей, где есть другие дети или родители инвалиды, а также детям из неполных семей. Конечно, для супер-умных и одаренных детей также необходимо создавать дополнительные возможности, надо стимулировать ребят учиться хорошо. А общежития для социально незащищенных категорий должны быть бесплатными. Всем остальным ребятам нужно предоставлять возможность социального найма по льготным ценам — ниже рынка, но не в убыток бюджету. Возможно, проживание должно быть прокредитовано, чтобы окончивший образование студент мог выплатить эти средства. Обычно, когда люди за что-то платят, они относятся более бережно к своему жилью», - прокомментировал Сергей Вострецов.