Общество

Вернуть уроки труда в российские школы призвал Сергей Вострецов

Вернуть уроки труда в школы - прекраснейшая инициатива. Такое мнение выразил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Петербургские школьники снова будут изучать труд в школе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета по образованию Наталию Путиловскую. Это поможет детям с профориентацией. Предмет труда введут с нового учебного года во всех школах, начиная с 5 класса. Девочки будут заниматься домовым искусством, а мальчики – столярным делом. Также старшеклассники могут принять участие в проекте «Моя первая профессия». Им предлагается бесплатно пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о профессии. В 2023 году такое обучение проходили 467 детей из 25 школ. До конца 2024 года свидетельство получат не менее полутора тысяч школьников.

«Какой капитан, такой и корабль! Прекраснейшая инициатива – объединение профсоюзов России СОЦПРОФ уже много лет добивалось от правительства РФ восстановления в школах уроков труда, а в старших классах и УПК (Учебно-производственный комбинат», - написал Сергей Вострецов и пояснил, что УПК — организация, обеспечивающая старшеклассникам начальную профессиональную трудовую подготовку.

Один день в неделю старшеклассники занимались не в школе, а проходили обучение в УПК. В конце обучения ученики сдавали квалификационные экзамены и получали свидетельство об овладении трудовой специальностью. Многие, кто оканчивал школу в СССР, выходили во взрослую жизнь уже с профессиональными навыками и могли работать: девочки в сфере торговли и услуг, а ребята – многие имели на руках права, корочки сварщиков, токарей и трактористов, рассказал Сергей Вострецов.

«Многие молодые люди умели работать руками, что, к сожалению, нельзя сказать о нашей молодежи. Наталья Геннадьевна Путиловская – человек пробивной и очень дельный. Приятно, что и губернатор Беглов поддержал эту инициативу. Есть еще порох в выпускниках советских школ, а значит и светлое будущее у России еще впереди», - заключил глава объединения СОЦПРОФ.