Общество

Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея

Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

«За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет... В этот перечень (запрещенных растений - ред.) входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный», - рассказала Чирикова.

Кроме того, в список входят все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин, добавила она. Также, согласно постановлению правительства РФ от 7 февраля 2024 года №135, ипомея трехцветная была добавлена в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю, пишет РИА Новости.

«Все запрещенные растения закреплены в постановлении правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…", и регулярно список этих растений дополняется», - заключила Чирикова.