Общество

Фотофакт: В «Михайловском» назвали имена пожертвовавших на памятник «Музейщикам Пушкиногорья»

На здании Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещена мраморная доска с благодарностью людям и организациям, так или иначе — «…пожертвованиями и трудами» — причастным к созданию памятника «Музейщикам Пушкиногорья».

На доске выгравировано 91 имя, а также упомянуты ещё 36 безымянных жертвователей — гостей и участников Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в музее-заповеднике «Михайловское». Среди поименованных несколько известных деятелей культуры и искусства, в том числе — псковичей, однако большая часть людей в списке у широкого круга жителей и гостей Святогорья не на слуху. Напомним, что на открытии монумента «…в память о мирных и ратных трудах музейщиков и в ознаменование 125-летия основания Пушкинского заповедника и 120-летия со дня рождения Семёна Степановича Гейченко», директор «Михайловского» Георгий Василевич особо отметил: «…Памятник не состоялся бы, если бы не жертвователи — более 120 частных лиц, которые передали на него свои личные средства, и пять организаций, внесшие значительный вклад в создание и установку монумента. То есть, как и многое в Михайловском, начиная с момента его учреждения как музея, этот памятник — народный вклад в дело сохранения памяти о наших предках, их трудах и великом наследии».

Инициировал создание памятника Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Несмотря на ряд сложностей этот замысел удалось воплотить в жизнь. Скульптурная композиция, которая теперь встречает всех у центрального входа в Научно-культурный центр музея, включает в себя две фигуры: мужчина и женщина высаживают молодое деревце. В образе мужчины угадываются черты легендарного хранителя, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» Семёна Гейченко; портрет женщины — собирательный образ музейной работницы. Автор памятника — известный российский скульптор Юрий Злотя. Незадолго до дня установки памятника в посёлке Пушкинские Горы пространство, выбранное для его размещения, получило название «Площади музейщиков» — также по инициативе Государственного Пушкинского заповедника.