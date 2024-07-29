Общество

Зооприютов в Псковской области должно стать больше — руководитель «Лесопилки»

Количество приютов для животных в Псковской области должно расти с каждым годом. Такое мнение в программе «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразила председатель псковской некоммерческой организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

«На данный момент в Пскове не хватает приютов. Наверное, ещё наши дети будут нуждаться в том, чтобы в государстве строились приюты. Когда история с безнадзорными животным будет решена и останутся приюты только для домашних отказников, тогда количество приютов начнёт снижаться. Но сейчас их должно становиться больше. Так будет комфортнее и для людей, и для животных» - сказала Вера Короткова.

Гостья студии подчеркнула, что при этом в Псковском регионе сохраняется активность граждан в оказании помощи некоммерческим организациям в сфере зоозащиты.