Общество

Ярмарка меда пройдет в Пскове с 9 по 11 августа

Традиционная ярмарка мёда, где будет представлен свежий урожай и другие продукты пчеловодства от пасечников Псковской области, пройдет в Детском парке Пскова с 9 по 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: Telegram-канал администрации Пскова

«Тем, кто заботится о своём здоровье и любит сладости, можно будет попробовать разные сорта мёда и другие целебные продукты», - рассказали в администрации.

Кроме продуктов пчеловодства, на ярмарке будут представлены товары и изделия от псковских мастеров: куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней.