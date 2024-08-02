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Общество

Ярмарка меда пройдет в Пскове с 9 по 11 августа

05.08.2024 15:49|ПсковКомментариев: 0

Традиционная ярмарка мёда, где будет представлен свежий урожай и другие продукты пчеловодства от пасечников Псковской области, пройдет в Детском парке Пскова с 9 по 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города. 

Фото: Telegram-канал администрации Пскова

 «Тем, кто заботится о своём здоровье и любит сладости, можно будет попробовать разные сорта мёда и другие целебные продукты», - рассказали в администрации.

Кроме продуктов пчеловодства, на ярмарке будут представлены товары и изделия от псковских мастеров: куклы и игрушки ручной работы, украшения и аксессуары из бисера и натуральных камней.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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