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Общество

Омбудсмен рассказал о готовности Псковской области принять жителей Курска в пункты временного размещения

15.08.2024 20:00|ПсковКомментариев: 1

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в совещании под руководством уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой с регионами, которые в первую очередь будут задействованы для оказания помощи жителям Курской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов. 

Фото: Дмитрий Шахов

Псковская область в соответствии с решением губернатора Михаила Ведерникова готова к приёму в пункты временного размещения организованных групп жителей Курской области, которые пострадали от действий ВСУ и вынуждены покинуть места своего постоянного проживания, рассказал омбудсмен. 

«Граждане России, пострадавшие от действий ВСУ, в соответствии с федеральным законодательством вправе получить: единовременную материальную помощь, выплату при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, а также компенсационные выплаты в случаях получения вреда здоровью различной степени тяжести», - сказал псковский уполномоченный по правам человека. 

В настоящее время к федеральному уполномоченному по правам человека жители пострадавших от ВСУ регионов России в основном обращаются с просьбами о возмещении утраченного или поврежденного в ходе атак ВСУ жилья, возмещении земельных участков, с которых белгородцы вынуждены были переселиться, и разъяснении процедуры приобретения нового жилья с государственной помощью.

Вопросы оперативно решаются, прорабатываются пробелы в правовом регулировании отдельных запросов.

Теги: #омбудсмен
Источник: Псковская Лента Новостей
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