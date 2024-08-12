Общество

Сильная магнитная буря продлится до полудня воскресенья

Главный специалист по погоде центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась сильная магнитная буря уровня G-3, которая продлится до середины воскресенья.

Эксперт отметил, что накануне вечером ожидалась магнитная буря гораздо меньшего уровня: G-1, что соответствует определению слабой, но позже «возмущения геомагнитного поля нарастали, и магнитная буря стала сильной, класса G3».

Согласно прогнозам, магнитная буря продлится как минимум до полудня воскресенья, 18 августа, и будет колебаться в диапазоне от слабой до сильной, передает «МК».