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Общество

Эксперт посоветовал ремонтировать смартфон в официальных сервисах

19.08.2024 09:15|ПсковКомментариев: 1

 Чинить устройство, например, смартфон или ноутбук, лучше в официальном сервисе, а не в неавторизованном центре, ремонт в котором может только ухудшить состояние электроники или привести к новым неисправностям, например, из-за отсутствия оригинальных запчастей, рассказал начальник центра пост-продажного обслуживания МТС Станислав Гаврилов.

«У неавторизованных центров может не быть необходимых запасных частей, оборудования и квалификации. Зачастую там возможна неглубокая диагностика и неэффективный ремонт. Кроме того, при ремонте в частных мастерских могут использовать неоригинальные или б/у запчасти, несовместимые с устройством. Это может усугубить проблему или привести к новым неисправностям», - сообщил Гаврилов.

По его словам, существует заблуждение, что авторизованные сервисные центры невыгодны, так как стремятся признать поломку «не гарантийной» и взимать плату за ремонт. В действительности, все ремонты сервису оплачивает производитель, пишет РИА Новости. «Любая крупная розничная сеть готова взять на себя все обязательства, что упрощает процесс и делает его более прозрачным для клиентов», - добавил он.

Гаврилов рекомендует обратиться все же в авторизованный сервисный центр при неисправности: там используют оригинальные запчасти и методики, рекомендованные производителем. Кроме того, инженеры проходят обучение и знают специфику работы с определенными устройствами. Это повышает качество выполненных работ и исключает возможность повторной поломки.

Перед тем как отнести устройство в сервис, стоит перезагрузить или обновить устройство, это устраняет сбои в работе программного обеспечения, которые часто принимаются за аппаратные неисправности. Также рекомендуется отключить разного рода блокировки - пароль или Face ID - и сделать резервную копию, чтобы избежать потери данных на устройстве, и проверить, чтобы были закрыты доступы к значимым приложениям с персональными данными.

Теги: #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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