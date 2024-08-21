Общество

«Единая Россия» доставила в Курскую область 950 тонн гуманитарной помощи

В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Курске юридическую, консультационную и гуманитарную помощь получили более 12 тысяч жителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском региональном отделении партии.

Фото: «Единая Россия»

Помощь оказывают почти все региональные отделения «Единой России». Они помогли полностью закрыть потребности в бытовой технике, продуктах, бытовой химии и гигиенических средствах во всех пунктах временного размещения Курска. Сейчас прорабатывается вопрос об оборудовании дополнительных мест в одном из центральных ПВР, сообщил временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета Владимир Якушев.

«В штаб общественной поддержки партии в Курске обратились уже 12 тысяч жителей. Из них 8,5 тысячи – за гуманитарной помощью. Помимо этого, волонтёры "Единой России" и МГЕР помогают всем службам, задействованным в эвакуации и размещении людей», - отметил Владимир Якушев.

Поддержку волонтёры партии предоставили и местным медикам.

«Городскую станцию скорой помощи обеспечили переносными рациями для автомобилей. А весь медицинский персонал станции – бронежилетами», - пояснил он.

В Курской области действует постоянный волонтёрский корпус из активистов партии и «Молодой Гвардии» со всей страны.

«Помощь жителям оказывают более 90 человек. На этой неделе прибывают ребята из ЦФО и близлежащих регионов Черноземья», - сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, партия помогает организовать отдых и реабилитацию жителей Курской области в других регионах. В частности, в Санкт-Петербурге и Московской области. А при поддержке «Женского движения Единой России» и фонда «СВОИМ» более 110 человек отправились в Евпаторию.

«Курская область столкнулась с тяжелыми испытаниями. В этой ситуации равнодушных быть не может. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать в трудную минуту курян. От Псковской области неравнодушные жители Псковской области вместе с предпринимателями и региональными госведомствами собрали 24 тонны вещей. Сто двадцать раскладушек, постельное белье и продукты питания отправили псковские активисты и сторонники "Единой России". В настоящее время сбор гуманитарной помощи продолжается. В Псковской области организованы пункты сбора на базе всех местных отделений партии», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Максим Адамчук.

Напомним, «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарные конвои для жителей региона, пострадавших от атаки Украины. В них – всё самое необходимое людям, от продуктов до генераторов для пунктов временного размещения.

На территории Курской области созданы волонтёрский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они также оказывают помощь пострадавшим, разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь в пункты временного размещения.

Задачу обеспечить всем необходимым жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, ранее поставил председатель партии Дмитрий Медведев.