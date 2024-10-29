Культура

«Русский стол» объединит художников в Пскове

Выставка «Русский стол» откроется уже во вторник, 29 октября, в 18:00 в Доме офицеров Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Фотографии предоставили организаторы выставки

Этот совместный проект Дома офицеров и пространства купца Лапина соберет работы художников из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Коломны.

Стол – это не только предмет мебели, но и символ единения дружеской или семейной атмосферы, напомнили организаторы.

На выставке посетители смогут увидеть графику, живопись и декоративно-прикладное искусство в исполнении известных мастеров.

В числе участников – Владимир Бердышев, Лариса Гордеева, Николай Захаров и многие другие художники.