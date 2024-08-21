Общество

Курс по заработку на блоге открыли для псковских школьников

Для псковских школьников открыли курс по заработку на блоге. Как сделать блог источником основного дохода, расскажут известные и успешные в своем деле блогеры и креаторы. К финалу курса каждый участник освоит все тонкости ведения видеоблога и сможет побороться за главный приз — посещение любого мероприятия из афиши МТС Live. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

Курс выпустил благотворительный проект «Поколение М». В его Telegram-канале и проходит обучение. Учеба похожа на игру, которая погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием.

Финальным проектом для участников станет создание собственного блога на видеоплатформе NUUM. Экспертное жюри выберет пять лучших видеопроектов, авторы которых смогут выбрать и посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Обучение уже стартовало и продлится до 30 сентября включительно. Среди актуальных тем курса: