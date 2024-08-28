Общество

13% псковичей не были и не собираются уходить в отпуск в этом году ― опрос

Онлайн-кинотеатр KION опросил жителей Псковской области и выяснил их планы на отпуск до конца года. 20% опрошенных псковичей заявили, что до конца 2024 года планируют отправиться в отпуск. 13% признались, что не были в этом году в отпуске и не планировали его до конца этого года. Остальные опрошенные уже были в отпуске в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

Фото: МТС

Идеальная продолжительность отпуска у псковичей ― больше 2 недель, но можно и чуть меньше. 41% рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 39% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 19% – 3-7 дней, а 1% псковичей заявили, что им хватит и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

Смотреть фильмы ― лучшая активность в отпуске. Среди любимых занятий во время отпуска жители Псковщины назвали просмотр фильмов – этот вид досуга предпочитают 42% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах.

Любимые жанры фильмов для отпуска ― комедии и мелодрамы. По данным аналитиков KION, самыми популярными фильмами и сериалами на KION среди псковичей за первую половину лета стали: курортная комедия «Убойный отпуск» (Россия, 18+) с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой; «Жизнь по вызову» (Россия, 18+) — культовая драма с Павлом Прилучным; комедийная драма о родителях «Первый класс» (Россия, 18+) с Аней Чиповской и Никитой Ефремовым; «Обоюдное согласие» (Россия, 18+) — новый сезон детективного сериала режиссера Валерии Гай Германики с Глафирой Тархановой, Дианой Арбениной и Иланой Дылдиной; самый титулованный российский скринлайф-триллер «Я иду играть» (Россия, 18+) с Анной Потебней и Тимофеем Елецким.

Почти половина псковичей проведут отпуск на пляже. Также псковичи, которые запланировали отпуск до конца года, поделились тем, как они его проведут. 49% рассказали, что ближайший отпуск они запланировали пляжным, 20% – познавательным, 15% – дачным, 11% – активным, 3% – оздоровительным. Еще 3% опрошенных выбрали другой тип отдыха.

Южные направления у россиян популярнее, чем экскурсии по столицам. В сервисе путешествий МТС Travel выяснили, в каких регионах страны россияне планируют отдыхать. Лидером по количеству забронированных отелей и апартаментов по России является Краснодарский край – на него приходится более четверти, или 28%, от всех онлайн-бронирований на период до конца года. Второе место делят Санкт-Петербург и Москва – в каждом из городов сделано примерно по 10% от общего числа онлайн-заказов. В ТОП-5 по популярности у путешественников входят также Калининградская область (6%) и Татарстан (4%). Средний по стране чек на размещение, по данным МТС Travel, составляет 6 000 рублей в сутки на двоих.