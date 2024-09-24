Общество

Александр Котов: Работа воспитателя требует уважения к личности ребёнка и интереса к жизни

Воспитателей и дошкольных работников Псковской области с профессиональным праздником от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«День воспитателя и всех дошкольных работников – прекрасный повод, чтобы обратить внимание общества на значимость вашего труда по воспитанию подрастающего поколения. Вы выполняете чрезвычайно важную работу, от которой зависит не только будущее каждого ребенка, но и наше общее будущее – будущее всей страны. Ваша забота, любовь и внимание формируют личность, закладывают основы для становления добрых, отзывчивых и умных людей», - отметил Александр Котов.

Воспитатели становятся первыми наставниками для малышей, помогают им открывать мир, учат дружить, делиться, мечтать, продолжил спикер парламента. «Именно поэтому ваша профессия требует не только глубоких знаний и профессиональных навыков, но и огромного терпения, уважения к личности каждого ребенка и собственного искреннего интереса к жизни», - заметил он.

Сегодня региональная система дошкольного образования проходит важные изменения, связанные прежде всего с обновлением материально-технической базы учреждений. Эти преобразования направлены на создание максимально комфортных условий для развития детей, а также на повышение престижа профессии, чтобы молодые специалисты стремились приходить в эту важную сферу.

«От всей души благодарю все поколения воспитателей и дошкольных работников Псковской области за добросовестный труд, преданность профессии, за любовь к детям и веру в их безграничный потенциал. Здоровья и благополучия!» - заключил Александр Котов.