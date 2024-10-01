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Общество

Алкоголизм: симптомы и признаки, что необходима профессиональная помощь

01.10.2024 14:10|ПсковКомментариев: 0

Алкоголизм — это заболевание, которое развивается постепенно и может остаться незамеченным на ранних стадиях. Люди, страдающие от алкогольной зависимости, часто не осознают серьезности своей проблемы или отрицают её существование.

Своевременное распознавание тревожных симптомов алкогольной зависимости может помочь предотвратить её прогрессирование и минимизировать негативные последствия для здоровья и жизни человека. Не бойтесь и не стесняйтесь обращаться за помощью к врачам.

 

Получить помощь можно, как в государственных, так и частных клиниках, например, в московской клинике Наркология М-Трезвость, врачи которой проводят терапию на дому и в условиях стационара.

Признаки и стадии алкоголизма

Алкоголизм не возникает мгновенно. Это процесс, который проходит через несколько стадий, и каждая из них имеет свои характерные признаки.

На начальном этапе человек начинает всё чаще употреблять алкоголь, хотя в его жизни еще сохраняется контроль. Постепенно увеличивается толерантность к спиртным напиткам, появляются первые попытки оправдать частое употребление, например, стрессом на работе или личными проблемами.

На средней стадии у человека появляется психологическая зависимость от алкоголя. Потребность в спиртном становится постоянной, возможны регулярные запои. Повышается раздражительность и агрессивность, если доступ к алкоголю ограничен. На этом этапе начинают проявляться физические последствия — ухудшается состояние здоровья, появляются проблемы с печенью, сердцем, нервной системой.

На поздней стадии алкоголизм полностью овладевает жизнью человека. Зависимость становится не только психологической, но и физической — без употребления алкоголя организм не может нормально функционировать. Характерны регулярные сильные запои, серьезные проблемы со здоровьем и социальной адаптацией. Личность деградирует, ухудшается память и когнитивные способности.

Тревожные симптомы алкогольной зависимости

1. Частое употребление алкоголя без повода, если человек начал пить алкогольные напитки ежедневно или почти ежедневно.

2. Повышение толерантности к алкоголю, когда организм адаптируется к присутствию спирта, и его эффект ослабевает.

3. Потеря контроля над количеством выпитого, когда человек начинает пить, обещая себе ограничиться малым количеством, но не может остановиться и продолжает пить до сильного опьянения.

4. Изменения в поведении, когда человек может становиться раздражительным, агрессивным или, наоборот, чрезмерно подавленным, когда у него нет возможности выпить.

5. Скрытое употребление алкоголя. Если человек начинает скрывать от окружающих факт употребления алкоголя, это свидетельствует о том, что он осознает проблему, но не готов с ней столкнуться. Тайное употребление — один из тревожных симптомов зависимости.

6. Запои и провалы в памяти, когда человек пьёт несколько дней подряд (запои), а также ситуации, когда он не помнит, что происходило после употребления алкоголя (провалы в памяти).

7. Пренебрежение обязательствами на работе и в семье, так как алкоголь становится приоритетом.

8. Появление абстинентного синдрома. Симптомы похмелья становятся тяжелыми, и человеку нужно выпить снова, чтобы облегчить свое состояние. Без спиртного могут возникать тремор, головные боли, потливость, учащенное сердцебиение, тревожность.

Когда нужна помощь специалистов?

Если вы или ваш близкий человек заметили тревожные симптомы, которые описаны ниже, пора обратиться к специалистам.

Если человек начинает день с употребления алкоголя, чтобы облегчить похмелье или просто почувствовать себя лучше, это указывает на физическую зависимость.

Если человек осознает проблему и пытается прекратить употребление алкоголя, но не может справиться с тягой, это указывает на необходимость вмешательства профессионалов.

Хронические заболевания, вызванные употреблением алкоголя, такие как цирроз печени, панкреатит, сердечно-сосудистые заболевания, — явные признаки того, что без лечения уже не обойтись.

Алкоголизм часто приводит к социальной изоляции. Если человек теряет друзей, коллег, отношения в семье ухудшаются, это явный признак деградации под влиянием алкоголя.

Употребление алкоголя может привести к депрессии и другим психическим расстройствам. Если у человека появляются мысли о самоубийстве, необходимо немедленно обратиться за помощью к специалистам.

Если вы заметили у себя или близких тревожные признаки алкогольной зависимости, обращайтесь за помощью. Вернуться к трезвому образу жизни реально и никогда не поздно.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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Теги: #алкоголизм
Источник: Псковская Лента Новостей
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