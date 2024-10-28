Алексей Наумец встретился с семьями бойцов в Плюсском и Стругокрасненском округах

Рабочие выезды во главе с сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом состоялись в Плюсском и Стругокрасненском муниципальном округах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фотографии газет «Струги» и «Плюсский край»
Представители военной прокуратуры Псковского гарнизона, военного комиссариата, регионального штаба комитета семей воинов Отечества, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», органов местного самоуправления, психологи встретились с семьями участников специальной военной операции.
Сенатор напомнил и о работе общественных помощников главы региона: «В Стругокрасненском муниципальном округе есть и свой представитель — Татьяна Образцова, она же — общественный помощник губернатора. Если есть вопросы, обращайтесь к ней».
Напомним, в Плюсском муниципальном округе в постоянном контакте с семьями бойцов СВО находится общественный помощник губернатора Псковской области Татьяна Степанькова.
В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы, установленные федеральные и региональные выплаты, а также необходимую помощь для решения возникающих проблем.
Добавим, выезды команды специалистов во главе с сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом в муниципалитеты региона будут продолжены.
Ранее общественный помощник губернатора Наталья Герасимова выступила с инициативой о проведении комплексных выездных приемов граждан специалистами регионального центра. Предложение поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.