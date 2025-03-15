Общество

Наркошопы стали рекламировать себя с помощью фейковых новостей

Наркоторговцы активизировали свою деятельность, используя легальные СМИ и Telegram-каналы для продвижения незаконного бизнеса. В частности, они распространяют ложные сведения о якобы незаконной рекламе на различных онлайн-платформах.

В настоящее время в сети Интернет размещено более 2 тысяч публикаций, в которых, в частности, говорится о логотипах магазинов и связанных с ними интернет-ресурсов, якобы обнаруженных бдительными пользователями на подошвах кроссовок. По данным «Известий» , эти публикации были прокомментированы примерно 7 тысячами пользователей.

Так, в январе 2024 года по десяткам Telegram-каналов распространилось видео, на котором показаны скриншоты с отзывами под товаром на одном из крупнейших маркетплейсов России. Покупатели заявили, что якобы обнаружили на подошве кед пропечатанный логотип наркоплощадки, который оставлял соответствующие следы на снегу.

«Наша проверка выявила факт применения инструментов для обработки изображений: некоторые из отзывов о товаре сфабрикованы. В действительности отзывы покупателей, оставленные в карточке товара, имеют совершенно иное содержание», — рассказали в пресс-службе одного из маркетплейсов.

Похожая акция прошла в конце 2024-го: логотип одной из наркоплощадок разместили на вещах для младенцев. Фейк разошелся в интернете, посты с обсуждением разместило более 40 каналов.