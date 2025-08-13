Общество

Мужчина с двойным гражданством осужден за попытку провезти наркотики через госграницу в Псковской области

Гражданин Российской Федерации и Республики Молдова осужден по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области судебной коллегией по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции, сообщили Псковской Ленте Новостях в УФСБ.

Доказано, что в 2023 году фигурант вступил в состав международной группы, которая была создана для приобретения на территории Республики Молдова и стран ЕС наркотических средств и перемещения их на территорию Российской Федерации. В дальнейшем осуждённый вовлек в преступную деятельность иное лицо, которое через МАПП «Куничина Гора» Печорского района в автомобиле попыталось перевезти в Российскую Федерацию наркотическое средство. После обследования и досмотра вышеуказанной машины из топливного бака сотрудники правоохранительных органов изъяли более пятидесяти одного килограмма гашиша.

Гражданин Российской Федерации и Республики Молдова признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 4 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Контрабанда наркотических средств организованной группой в особо крупном размере) и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотического средства организованной группой в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 18 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.