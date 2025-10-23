Директора «Гражданской прессы» Максима Костикова признали Заслуженным работником СМИ Псковской области

Директору ООО «Гражданская пресса» и ООО «Рекламное агентство "Бумеранг"» Максиму Костикову присвоили звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области». Торжественная церемония чествования работников печатной прессы, теле-, радио- и интернет-вещания состоялась в пятницу, 24 октября, в правительстве области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил достижения представителей средств массовой информации региональными наградами.
Фото: правительство Псковской области
Михаил Ведерников поблагодарил представителей региональных СМИ за то, что сейчас, в непростое время, они остаются честными, принципиальными, профессиональными и находят возможность оперативно информировать людей о том, что происходит в области и муниципалитетах.
За многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии СМИ на территории региона почетной грамотой губернатора Псковской области награждены руководитель по радиовещанию редакции радиоканалов АНО ИД «Медиацентр 60» Андрей Калинин, главный редактор газеты «Островские вести» Нина Ильич и корреспондент ГТРК «Псков» Лариса Чурикова.
Еще трое представителей медиасферы удостоены почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» за объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни региона. Это ведущий программы группы радиовещания ГТРК «Псков» Анатолий Тиханов, директор ООО «Гражданская пресса» Максим Костиков и главный редактор газеты «Псковские новости» Лариса Малкова. Михаил Ведерников вручил им заслуженные знаки отличия.
Лариса Малкова выразила признательность за полученную награду и отметила, что, несмотря на изменения в журналистике, работники сферы продолжают быть проводниками между властью и народом.
Благодарственные письма правительства Псковской области губернатор вручил главному редактору радиостанции «Европа Плюс Псков» Светлане Атоманенко, ведущему программы группы корреспондентов ГТРК «Псков» Арсению Иванову и главному редактору газеты Себежского муниципального округа «Призыв» Ирине Лукашевич.
Максим Костиков работает в сфере средств массовой информации Псковской области свыше 20 лет. Ранее возглавлял ряд электронных и печатных региональных периодических изданий, в конце 2004 года был назначен руководителем комитета по СМИ и печати администрации Псковской области, а после его реорганизации возглавил Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. С 2009 года работает директором ООО «Гражданская пресса», с 2010 года - директором ООО «Рекламное агентство "Бумеранг"».
Под руководством Максима Костикова СМИ, входящие в медиахолдинг «Гражданская пресса» (электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей», радиостанция «FM 60» - «ПЛН FM», «Центр деловой информации Псковской области», «Московский комсомолец в Пскове» и другие), заняли лидирующее положение в информационном пространстве Псковской области, активно участвуют в общественно-политической жизни и оказывают заметное влияние на ход процессов в регионе. Входящие в холдинг СМИ и работающие в них журналисты неоднократно становились победителями престижных профессиональных конкурсов.
За годы работы Максим Костиков внес значительный личный вклад в развитие средств массовой информации Псковской области и становление конструктивного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом. На протяжении многих лет он активно участвует в общественно-политической жизни Псковской области и передает свой опыт представителям молодого поколения.
За достигнутые успехи Максим Костиков неоднократно удостаивался благодарностей и поощрений, в том числе от органов государственной власти.
Светлана Атоманенко успешно работает в журналисткой среде уже около 20 лет. Радиостанция «Европа Плюс» Псков, входящая в медиахолдинг «Гражданская пресса», занимает лидирующее положение в информационном пространстве Псковской области, активно участвуют в общественно-социальной жизни и оказывают заметное влияние на ход процессов в регионе.
Отметим, что звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» носит главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.