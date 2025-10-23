Общество

Директора «Гражданской прессы» Максима Костикова признали Заслуженным работником СМИ Псковской области

Директору ООО «Гражданская пресса» и ООО «Рекламное агентство "Бумеранг"» Максиму Костикову присвоили звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области». Торжественная церемония чествования работников печатной прессы, теле-, радио- и интернет-вещания состоялась в пятницу, 24 октября, в правительстве области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил достижения представителей средств массовой информации региональными наградами.

«Вчера закончился Псковский международный медиафорум. Обратная связь, которую успел получить, подтверждает, что все удалось: было интересно и полезно. У вас была возможность пообщаться с коллегами из разных государств, обсудить наиболее актуальные темы и построить общую траекторию работы с информацией», — отметил глава региона.

Фото: правительство Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил представителей региональных СМИ за то, что сейчас, в непростое время, они остаются честными, принципиальными, профессиональными и находят возможность оперативно информировать людей о том, что происходит в области и муниципалитетах.

За многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии СМИ на территории региона почетной грамотой губернатора Псковской области награждены руководитель по радиовещанию редакции радиоканалов АНО ИД «Медиацентр 60» Андрей Калинин, главный редактор газеты «Островские вести» Нина Ильич и корреспондент ГТРК «Псков» Лариса Чурикова.

«В личных наградах телевизионщиков, радийщиков — огромный труд команды, людей, преданных своему делу. Я в телевизионной журналистике 27 лет, и не было ни одного дня, когда бы мне не хотелось идти на работу. Я называю это профессиональным счастьем, которого искренне всем желаю», — сказала в ответном слове Лариса Чурикова и поблагодарила губернатора за высокую оценку своего труда.

Еще трое представителей медиасферы удостоены почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» за объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни региона. Это ведущий программы группы радиовещания ГТРК «Псков» Анатолий Тиханов, директор ООО «Гражданская пресса» Максим Костиков и главный редактор газеты «Псковские новости» Лариса Малкова. Михаил Ведерников вручил им заслуженные знаки отличия.

Лариса Малкова выразила признательность за полученную награду и отметила, что, несмотря на изменения в журналистике, работники сферы продолжают быть проводниками между властью и народом.

Благодарственные письма правительства Псковской области губернатор вручил главному редактору радиостанции «Европа Плюс Псков» Светлане Атоманенко, ведущему программы группы корреспондентов ГТРК «Псков» Арсению Иванову и главному редактору газеты Себежского муниципального округа «Призыв» Ирине Лукашевич.

Максим Костиков работает в сфере средств массовой информации Псковской области свыше 20 лет. Ранее возглавлял ряд электронных и печатных региональных периодических изданий, в конце 2004 года был назначен руководителем комитета по СМИ и печати администрации Псковской области, а после его реорганизации возглавил Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. С 2009 года работает директором ООО «Гражданская пресса», с 2010 года - директором ООО «Рекламное агентство "Бумеранг"».

Под руководством Максима Костикова СМИ, входящие в медиахолдинг «Гражданская пресса» (электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей», радиостанция «FM 60» - «ПЛН FM», «Центр деловой информации Псковской области», «Московский комсомолец в Пскове» и другие), заняли лидирующее положение в информационном пространстве Псковской области, активно участвуют в общественно-политической жизни и оказывают заметное влияние на ход процессов в регионе. Входящие в холдинг СМИ и работающие в них журналисты неоднократно становились победителями престижных профессиональных конкурсов.

За годы работы Максим Костиков внес значительный личный вклад в развитие средств массовой информации Псковской области и становление конструктивного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом. На протяжении многих лет он активно участвует в общественно-политической жизни Псковской области и передает свой опыт представителям молодого поколения.

За достигнутые успехи Максим Костиков неоднократно удостаивался благодарностей и поощрений, в том числе от органов государственной власти.

Светлана Атоманенко успешно работает в журналисткой среде уже около 20 лет. Радиостанция «Европа Плюс» Псков, входящая в медиахолдинг «Гражданская пресса», занимает лидирующее положение в информационном пространстве Псковской области, активно участвуют в общественно-социальной жизни и оказывают заметное влияние на ход процессов в регионе.

Отметим, что звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» носит главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.