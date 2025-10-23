Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
Как устроить свидание мечты?
вишневый сквер
Денис Иванов об округе №15
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Завершается строительство «Надвратного дома»
Господин Рейтингомер
Вакансии Россети
Гений уездного города
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 24.10.2025 17:100 Псковские деревни Новый Опель, Сос и Бабки вошли в перечень самых смешных названий 24.10.2025 17:020 Директора «Гражданской прессы» Максима Костикова признали Заслуженным работником СМИ Псковской области 24.10.2025 16:380 Росгвардия приглашает на работу в шести районных центрах Псковской области 24.10.2025 16:160 Четверокурсники-курсанты из Пскова прошли распределение 24.10.2025 16:100 Игорь Дитрих об инициативах Псковской области на Парламентской Ассоциации Северо-Запада
 
 
 
Самое популярное 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем 21.10.2025 13:484 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Директора «Гражданской прессы» Максима Костикова признали Заслуженным работником СМИ Псковской области

24.10.2025 17:02|ПсковКомментариев: 0

Директору ООО «Гражданская пресса» и ООО «Рекламное агентство "Бумеранг"» Максиму Костикову присвоили звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области». Торжественная церемония чествования работников печатной прессы, теле-, радио- и интернет-вещания состоялась в пятницу, 24 октября, в правительстве области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил достижения представителей средств массовой информации региональными наградами.

«Вчера закончился Псковский международный медиафорум. Обратная связь, которую успел получить, подтверждает, что все удалось: было интересно и полезно. У вас была возможность пообщаться с коллегами из разных государств, обсудить наиболее актуальные темы и построить общую траекторию работы с информацией», — отметил глава региона.

Фото: правительство Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил представителей региональных СМИ за то, что сейчас, в непростое время, они остаются честными, принципиальными, профессиональными и находят возможность оперативно информировать людей о том, что происходит в области и муниципалитетах.

За многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии СМИ на территории региона почетной грамотой губернатора Псковской области награждены руководитель по радиовещанию редакции радиоканалов АНО ИД «Медиацентр 60» Андрей Калинин, главный редактор газеты «Островские вести» Нина Ильич и корреспондент ГТРК «Псков» Лариса Чурикова.

«В личных наградах телевизионщиков, радийщиков — огромный труд команды, людей, преданных своему делу. Я в телевизионной журналистике 27 лет, и не было ни одного дня, когда бы мне не хотелось идти на работу. Я называю это профессиональным счастьем, которого искренне всем желаю», — сказала в ответном слове Лариса Чурикова и поблагодарила губернатора за высокую оценку своего труда.

Еще трое представителей медиасферы удостоены почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» за объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни региона. Это ведущий программы группы радиовещания ГТРК «Псков» Анатолий Тиханов, директор ООО «Гражданская пресса» Максим Костиков и главный редактор газеты «Псковские новости» Лариса Малкова. Михаил Ведерников вручил им заслуженные знаки отличия.

Лариса Малкова выразила признательность за полученную награду и отметила, что, несмотря на изменения в журналистике, работники сферы продолжают быть проводниками между властью и народом.

Благодарственные письма правительства Псковской области губернатор вручил главному редактору радиостанции «Европа Плюс Псков» Светлане Атоманенко, ведущему программы группы корреспондентов ГТРК «Псков» Арсению Иванову и главному редактору газеты Себежского муниципального округа «Призыв» Ирине Лукашевич.

Максим Костиков работает в сфере средств массовой информации Псковской области свыше 20 лет. Ранее возглавлял ряд электронных и печатных региональных периодических изданий, в конце 2004 года был назначен руководителем комитета по СМИ и печати администрации Псковской области, а после его реорганизации возглавил Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. С 2009 года работает директором ООО «Гражданская пресса», с 2010 года - директором ООО «Рекламное агентство "Бумеранг"». 

Под руководством Максима Костикова СМИ, входящие в медиахолдинг «Гражданская пресса» (электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей», радиостанция «FM 60» - «ПЛН FM», «Центр деловой информации Псковской области», «Московский комсомолец в Пскове» и другие), заняли лидирующее положение в информационном пространстве Псковской области, активно участвуют в общественно-политической жизни и оказывают заметное влияние на ход процессов в регионе. Входящие в холдинг СМИ и работающие в них журналисты неоднократно становились победителями престижных профессиональных конкурсов. 

За годы работы Максим Костиков внес значительный личный вклад в развитие средств массовой информации Псковской области и становление конструктивного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом. На протяжении многих лет он активно участвует в общественно-политической жизни Псковской области и передает свой опыт представителям молодого поколения. 

За достигнутые успехи Максим Костиков неоднократно удостаивался благодарностей и поощрений, в том числе от органов государственной власти.

Светлана Атоманенко успешно работает в журналисткой среде уже около 20 лет. Радиостанция «Европа Плюс» Псков, входящая в медиахолдинг «Гражданская пресса», занимает лидирующее положение в информационном пространстве Псковской области, активно участвуют в общественно-социальной жизни и оказывают заметное влияние на ход процессов в регионе. 

Отметим, что звание «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области» носит главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 130 человек
24.10.2025, 17:150 «Дневной дозор»: Должны ли мэры областных столиц подчиняться губернаторам? 24.10.2025, 17:100 Псковские деревни Новый Опель, Сос и Бабки вошли в перечень самых смешных названий 24.10.2025, 17:090 Женщину с черными короткими волосами продолжают искать в Псковском районе 24.10.2025, 17:080 «Накопительный сезон» продолжается даже после снижения ключевой ставки – ВТБ
24.10.2025, 17:020 Директора «Гражданской прессы» Максима Костикова признали Заслуженным работником СМИ Псковской области 24.10.2025, 16:570 Специалисты рассказали о генеалогии дворянских родов Псковской губернии 24.10.2025, 16:540 Александр Козловский: Новое издание книг Владимира Орлова – подарок всем великолучанам 24.10.2025, 16:500 Жительницу Алтайского края будут судить за убийство, совершенное в Пскове в 90-е годы
24.10.2025, 16:380 Росгвардия приглашает на работу в шести районных центрах Псковской области 24.10.2025, 16:300 «Голоса древних струн» прозвучали в Псковской областной филармонии 24.10.2025, 16:200 Город Рождества 24.10.2025, 16:190 Псковичам с начала года направили более 2,5 тысячи уведомлений о долгах за газ 
24.10.2025, 16:160 Четверокурсники-курсанты из Пскова прошли распределение 24.10.2025, 16:100 Игорь Дитрих об инициативах Псковской области на Парламентской Ассоциации Северо-Запада 24.10.2025, 16:100 Школьники из Пскова посетили Изборск в рамках проекта «Духовное краеведение» 24.10.2025, 16:080 От отравлений в Псковской области за девять месяцев умерли 44 человека
24.10.2025, 16:050 Псковский бренд победил в национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» 24.10.2025, 15:530 Ремонт части улицы Некрасова завершили в Пскове 24.10.2025, 15:500 Псков передал два подлинных раритета в Музей Победы на Поклонной горе 24.10.2025, 15:380 Губернатор призвал переделать покрытие новой детской площадки на Запсковье
24.10.2025, 15:310 Дождь и до +15 градусов прогнозируют в Псковской области 25 октября 24.10.2025, 15:300 Четырем ветеранам СВО в Пскове передали автомобили с ручным управлением 24.10.2025, 15:190 Прокуратура запросила для Льва Шлосберга* 440 часов обязательных работ 24.10.2025, 15:100 «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем. ВИДЕО
24.10.2025, 14:570 Новая плитка и освещение уже появились в псковском сквере у гостиницы «Рижская» 24.10.2025, 14:490 Ошибка самолечения: псковская пенсионерка два месяца безуспешно боролась с вульгарной пузырчаткой  24.10.2025, 14:400 Дедовичский суд арестовал 18-летнюю девушку по обвинению в убийстве 24.10.2025, 14:360 Соцфонд предупредил о досрочной выплате пенсий за ноябрь
24.10.2025, 14:240 T2 и МТС объединяют салоны 24.10.2025, 14:150 «Как в деревенской избе сто лет назад»: Пушкинский заповедник приглашает на «Красные посиделки» 24.10.2025, 14:140 Соглашение о внедрении Стандарта общественного капитала бизнеса подписали в Пскове 24.10.2025, 14:000 В Псковской области 92% детей-сирот живут в семьях, но 124 ребенка все еще ждут родителей
24.10.2025, 13:510 «Прессинг»: Линия информационного фронта, битва дрекольем и в чем сила. ВИДЕО 24.10.2025, 13:390 Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5% 24.10.2025, 13:350 Обладательница четырёх премий «Юные дарования Псковщины» даст концерт 15 ноября 24.10.2025, 13:250 Торговая ярмарка может пройти на острове имени Залита в Псковском районе
24.10.2025, 13:100 В псковской деревне Ваулино благоустроили заболоченный пустырь 24.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Формы устройства детей-сирот в семьи 24.10.2025, 12:541 «Дневной дозор»: Нормально ли, когда чиновники зарабатывают больше других? 24.10.2025, 12:500 Рост числа заявлений о банкротстве продолжают фиксировать в Псковской области 
24.10.2025, 12:460 Грузия за девять месяцев в 13 раз увеличила поставки свинины из России 24.10.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем 24.10.2025, 12:240 Об архитекторе, воссоздававшем Тригорское, рассказали в Пушкинском заповеднике 24.10.2025, 12:190 «Семейные ценности»: Формы устройства детей-сирот в семьи
24.10.2025, 12:140 Суд признал законным отказ продлить договор на размещение «Магеллана» в Пскове 24.10.2025, 12:110 В Пскове депутаты 31 октября внесут изменения в бюджет и назначат аудитора счетной палаты 24.10.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Линия информационного фронта, битва дрекольем и в чем сила 24.10.2025, 11:560 Работа приюта «Лесопилка» держится только на поддержке псковичей
24.10.2025, 11:480 Коллектив псковского «Горводоканала» провел традиционные субботники 24.10.2025, 11:320 Очередной жертвой дистанционного мошенничества стала пенсионерка из Пскова 24.10.2025, 11:220 «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем 24.10.2025, 11:200 Инвестиционный форум гостеприимства стартовал в Пскове
24.10.2025, 11:070 Псковский агент связи получил условный срок за незаконно зарегистрированные SIM-карты 24.10.2025, 11:010 Печное оборудование стало причиной пожара в Усвятах 24.10.2025, 10:520 Определен руководящий состав Совета по молодёжной политике при Псковской гордуме 24.10.2025, 10:430 Стартует юбилейный конкурс «Ростелекома» для региональных ИТ-журналистов и блогеров
24.10.2025, 10:400 Жилой дом подожгли в локнянской деревне Исаково 24.10.2025, 10:360 Фестиваль любимых песен «Гуляй, душа!» состоится сегодня в Пскове 24.10.2025, 10:280 «Прессинг»: Линия информационного фронта, битва дрекольем и в чем сила 24.10.2025, 10:250 С 14 ноября запустят новый регулярный автобусный рейс Псков – Москва
24.10.2025, 10:120 «Пастырь. Защитники Отечества»: Александр Невский. ВИДЕО 24.10.2025, 10:020 Режим работы светофора на перекрестке улиц Инженерная и Юности в Пскове может измениться 24.10.2025, 10:002 Встречаем 2026-й: топ мест для новогоднего корпоратива в Пскове. ЛОНГРИД 24.10.2025, 09:490 Два псковских санатория ввели льготы на путевки для семей военнослужащих
24.10.2025, 09:470 Себежанина оштрафовали за комментарии в террористическом Telegram-канале 24.10.2025, 09:370 Десять БПЛА уничтожили в Новгородской области 24.10.2025, 09:200 Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты 24.10.2025, 09:000 Псковичи одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей - опрос
24.10.2025, 08:400 За два года зарплаты водителей выросли на 68% - аналитики 24.10.2025, 08:300 Где попробовать тост бриошь и идеальный завтрак с видом на город 24.10.2025, 08:200 Максимальное пособие по беременности и родам составит 955 тысяч рублей 24.10.2025, 08:000 Российские АЗС предлагают проверить на качество топлива
24.10.2025, 07:300 Путин предложил объявить 2027-й Годом географии 24.10.2025, 07:020 Всемирный день информации о развитии празднуют 24 октября 23.10.2025, 22:370 Полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя посетил Псковскую область 23.10.2025, 22:000 Медведев резко высказался о мигрантах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru