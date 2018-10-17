Спорт

Псковская спортсменка завоевала «бронзу» на первенстве России по стрельбе

Воспитанница Центра спортивной подготовки Псковской области Анна Веселова заняла 3-е место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия, которое проходит с 15 по 20 октября в Ижевске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Спортсменка показала один из лучших технических результатов за весь сезон и претендует на попадание в молодежную сборную для участия в чемпионате Европы, который состоится следующим летом, отмечают специалисты.

Тренирует девушку Ольга Чернобровкина.

Отметим, что в эти дни в Ижевске также проходят Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Всего в состязаниях принимают участие около 400 спортсменов из 44 регионов страны.