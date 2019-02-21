Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по каратэ в Череповце

22 - 24 февраля в Череповце прошел чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF и Межрегиональные детские соревнования.
Почти 800 участников соревновались в своих категориях за право подняться на пьедестал. Спортсмены, судьи и тренеры города Пскова приняла участие в этих соревнованиях в составе сборной команды Псковской области по каратэ WKF.
В результате псковичи заняли призовые места:
В рамках соревнований проходил судейский аттестационный экзамен по ката и кумите в котором принимали участие судьи нашего региона. Следующим этапом будет первенство России, которое пройдет в конце апреля в Нальчике.