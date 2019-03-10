Спорт

Награды за добросовестный труд, вклад в развитие физической культуры вручили на общегородском совещании в Великих Луках

На общегородском совещании в Великих Луках были вручены грамоты и благодарности спортсменам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Исполняющий полномочия главы Великих Лук Сергей Гусев вручил грамоту за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе и популяризацию стрельбы из лука заслуженному мастеру спорта России Александре Савенковой.

Также, в связи с присвоением спортсменке этого высокого звания президент Псковской областной общественной организации «Союз возрождения Псковского края» Виктор Куликов вручил Александре приветственный адрес и премию. Помимо этого, в связи с 10-летием со дня образования Контрольно-счетной палаты города и за большой личный вклад в развитие местного самоуправления благодарственным письмом главы Великих Лук наградили председателя Контрольно-счетной палаты Людмилу Юркову, также были отмечены и другие работники. Инструктор-методист детско-юношеской спортивной школы № 1 «Атлетика» Татьяна Грабаздина получила благодарность министра спорта России за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Кроме того, состоялось чествование победителей очередной, 14-ой спартакиады среди предприятий и организаций города. Итоги популярного спортивного состязания подвел председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он отметил, что в соревнованиях 2018 года приняло участие более 500 человек, которые представляли 12 предприятий и организаций города и подчеркнул, что великолукская спартакиада является уникальным спортивным мероприятием, аналогов ему нет ни в одном муниципальном образовании региона. По итогам завершившейся спартакиады 3-е место присудили ЗАО «ЗЭТО», 2-е – Великолукскому мясокомбинату, а победителем признали ЗАО «Опытный завод «Микрон». В завершение церемонии Андрей Беляев высказал признательность участникам и спонсорам мероприятия, а также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.