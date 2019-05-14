Спорт

Псковичка стала бронзовым призером Всероссийских соревнований на призы Вооруженных сил РФ по дзюдо

В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования на призы Вооруженных сил РФ по дзюдо, посвященные памяти пятерых армейцев. В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, по итогам соревнований курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Дарья Кузьмина стала бронзовым призером в весовой категории до 70 кг.

Отметим, что это ежегодные соревнования, которые проводятся в целях повышения спортивного мастерства, популяризации дзюдо в России, Санкт-Петербурге и в Северо-Западном Федеральном округе. Организатором спортивного мероприятия выступают комитет по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга, ОРОО Федерация дзюдо России.