Спорт

Псковичка победила в проходящем по Северо-Западу детском турнире по фехтованию

Псковичка Каролина Михайлова заняла первое место среди участниц детского турнира по фехтованию, собравшего участников из городов Северо-Запада. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации фехтования Псковской области, соревнование проходило в Санкт-Петербурге, с 3 по 4 октября.

«Подруга Каролины - по команде - Александра Пусева заняла 6 место. Лучшим из псковских мальчиков стал Егор Курдяев, занявший 5 место. Отличный подарок ко Дню учителя преподнесли дети своему тренеру, мастеру спорта по фехтованию Татьяне Николаевой», - добавили в федерации.